Tremonti | «L’Europa è senza guida Non hanno previsto la crisi e ci vogliono pure dare lezioni»

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Personaggi mancanti del senso della direzione e della missione”. Giuliofa sua una citazione di Henry Kissinger per descrivere l’attuale deprimente leadership internazionale. Sonnambuli, pensatori occasionali, incapaci di capire il mondo. Così l’ex ministro, candidato a Milano da Fratelli d’Italia, intervistato da La Verità.: nonlae ci dannoÈ impressionante che nessuno dei soloni al comando abbialain atto, paragonabile a quella del ’29. “Questa è unadella globalizzazione. Ma il problema è che i globalisti sono ancora al loro posto. Gestiscono ladopo averla creata. E per giunta continuano a impartirci”. È ...

mummy53690440 : «L’Europa è priva di una guida. Si accorge della realtà solo quando è già crollata addosso» - GianniVezzani1 : «L’Europa è priva di una guida. Si accorge della realtà solo quando è già crollata addosso» - MatMaz72 : «L’Europa è priva di una guida. Si accorge della realtà solo quando è già crollata addosso» - BungaBu72537413 : @satyricus2 @INGFiore2 l uomo che ha combattuto strenauamente Draghi quando era alla Bce, il suo QE non e altro ch… - drsmoda2 : @Giulio_Tremonti Vediamo che cosa facciamo eh è il momento dei Bricks,sovranismo,è il momento di riprenderci La Na… -

Liberoquotidiano.it

...danni del Sud quando era ministro dell'Economia Giulio, ...'Italia deve ripartire tutta assieme". Concetti ripresi subito ... "Noi abbiamo combattuto, in Italia e in, affinché nel ...... ma per cambiare occorre avere consenso ine rispettare i ... Un decalogo dalla Cna Le sviste di Giuliosul Pnrr Il ...macroeconomica è tanto cambiata nel giro degli ultimi mesi - con'... Restart, Giulio Tremonti: "La crisi Vi dico io chi c'è dietro", bomba in tv