Traffico Roma del 12-09-2022 ore 20:00 (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ancora difficoltà sulla Cassia bis Veientana appena lizzata da lavori in corso lavori che sono causa di incolonnamenti tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di Viterbo sul raccordo anulare incolonnamenti per Traffico intenso in carreggiata interna tra l’uscita Tiburtina e lo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud in coronavirus a partire ora dalla Laurentina sino alla Tuscolana critica la situazione sulla Roma Fiumicino penalizzata da un incidente che sta provocando lunghe code a partire da via Isacco Newton sino al Raccordo in direzione di Fiumicino suggeriamo a coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci di utilizzare un percorso alternativo sulla tangenziale code per Traffico dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria in direzione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora difficoltà sulla Cassia bis Veientana appena lizzata da lavori in corso lavori che sono causa di incolonnamenti tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di Viterbo sul raccordo anulare incolonnamenti perintenso in carreggiata interna tra l’uscita Tiburtina e lo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud in coronavirus a partire ora dalla Laurentina sino alla Tuscolana critica la situazione sullaFiumicino penalizzata da un incidente che sta provocando lunghe code a partire da via Isacco Newton sino al Raccordo in direzione di Fiumicino suggeriamo a coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci di utilizzare un percorso alternativo sulla tangenziale code perdalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria in direzione ...

VAIstradeanas : 20:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - Alessandricc : Ma a #Roma i vigili esistono? Stazione #Termini Via Marsala piena di auto in attesa, bloccano il #traffico. Alcune… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Firenze- Roma, dalle ore 18:40 traffico ferroviario rallentato tra Gallese e Capena per u… - VAIstradeanas : 19:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - chiamatemi_lavi : empoli-roma —> imbottigliata nel traffico magari esplodessero tutti

