Salernitana penalizzata | la stampa nazionale si sofferma sul 3-2 e non sul rigore inesistente

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Laha dominato la Juventus, ma lapunta i riflettori solo sul gol annullato a Milik. Lapareggia con la Juventus per 2-2. Gli uomini di Nicola sfiorano l’impresa allo Stadium ma portano comunque a casa un punto. I granata giocano un grande primo tempo e si portano in vantaggio per 2-0 nella prima frazione di gioco grazie ad un gol di Candreva e poi a quello di Piatek su. Finale incandescente con i giocatori della Juve che circondano l’arbitro Marcenaro per protestare per il gol annullato a Milik. Il pareggio della Juve con laapre una profonda crisi in casa bianconera, trema la panchina di Allegri, anche lui espulso, che con questo pareggio si ferma al settimo posto a dieci punti. Lasale a 7 ...