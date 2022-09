Poste, anche a Bergamo arrivano i nuovi palmari per consegne più sicure e veloci (Di lunedì 12 settembre 2022) Portalettere sempre più digitali per consegne più puntuali e veloci anche a Bergamo: il merito è dei nuovi palmari che sono stati dati in dotazione al centro di recapito di via Buttaro. Il palmare, in uso a 75 portalettere della provincia di Bergamo, infatti, rende più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare. La novità permette di contattare telefonicamente il cliente destinatario di pacchi in fase di recapito e di gestire in modo efficace operazioni a valore aggiunto come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata. I ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Portalettere sempre più digitali perpiù puntuali e: il merito è deiche sono stati dati in dotazione al centro di recapito di via Buttaro. Il palmare, in uso a 75 portalettere della provincia di, infatti, rende più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari,grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare. La novità permette di contattare telefonicamente il cliente destinatario di pacchi in fase di recapito e di gestire in modo efficace operazioni a valore aggiunto come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata. I ...

