Mourinho: "I giocatori devono capire che si migliora quando accade questa cosa in una squadra!" (Di lunedì 12 settembre 2022) La Roma torna alla vittoria e sorride Mourinho ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa dell'Empoli per 2-1 grazie a uno stratosferico Dybala, assoluto trascinatore. Dybala Mourinho Roma Sulla partita e il campionato dei giallorossi si è espresso così: "Abbiamo perso le due ultime partite, la terza sarebbe stata difficile per il campionato. L'Empoli è un'ottima squadra, non potevamo regalare difensivamente troppo. Il recupero è stata un'eternità, capita soprattutto se vinci 2-1". Su Abraham e la sua posizione in campo: "Non abbiamo cambiato nulla, anzi recupera più palloni. Giocare con Paulo cambia la fase offensiva, senza Zaniolo però non abbiamo chi attacca in profondità. Tammy ha tante motivazioni, è importante e può dare di più. Deve crescere con Dybala e cercare più lo spazio e anche crearlo". Dopo il siparietto con Massimo Ghini, ...

