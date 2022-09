Monterosi-Juve Stabia affidata all’arbitro Madonia di Palermo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Sarà il sig. Dariodella sezione AIA dia dirigere il matchvalevole per la 3^ giornata di andata del Campionato di Serie C girone C 2022 – 2023, in programma mercoledì 14 settembre 2022 allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera con inizio alle ore 18,00. Il sig.sarà coadiuvato dal sig. Matteo Taverna della sezione AIA di Bergamo e dal sig. Manuel Marchese della sezione AIA di Pavia, il IV° ufficiale sarà il sig. Gianluca Renzi della sezione AIA di Pesaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'altro derby campano è della Turris , che batte laStabia a Castellammare con il risultato di ... finale di 2 - 2 tra Viterbese e Fidelis Andria e tra Potenza e. Clicca qui per i ...Serie C girone C, i risultati della 2giornata Potenza -: 2 - 2 (11 Di Grazia (P), 66 ... 1 - 0 (90+3 Malcore) Avellino - Gelbison: 0 - 0 Crotone - Monopoli: 2 - 0 (18 e 37 Golemic)... Serie C, i marcatori: Costantino del Monterosi comanda la categoria con 4 reti Catanzaro, Crotone e Pescara sono le tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate nel girone C di Serie C. Tutto facile per il Catanzaro a Taranto. All'11' sblocca Sounas dopo una splendida azione ...Una domenica storica per Audace Cerignola e Gelbison: le due matricole, sconfitte all'esordio in campionato, hanno conquistato i primi tre punti della loro stagione e della loro storia tra ...