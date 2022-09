Meloni e Letta | gli avversari complici

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il nipote della Dc e la nipote del Msi, un duello che equivale ovviamente al mutuo riconoscimento, costruito per escludere il resto del mondo. Ragione per la quale, mentr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

CarloCalenda : ???? Se lo volete vedere a tre: Letta, Meloni e Calenda, su tutti i nostri social alle 19.00. Diamo una parvenza di n… - CarloCalenda : Affermazioni odierne della politica italiana: Meloni “UE la pacchia è finita”; Letta a Taranto, dove il PD ha fatto… - marcofurfaro : Meloni: 'I bambini hanno bisogno di un padre e una madre.' @EnricoLetta: 'No, i bambini hanno bisogno di amore”.… - anto_d_63 : RT @CarloCalenda: Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere, il Cor… - FM44748127 : RT @LueTommaso: I confronti fasulli e che ingannano gli elettori tra #Letta e #Meloni, come se si dovesse decidere solo tra sinistra e dest… -

"In un Paese civile necessario un confronto a 4' 'In un Paese civile è necessario un confronto a quattro e non solo, ma perché non lo fanno Perché laama alla follia che sia ...Il duello anti televisivo aiuta a capire perché il segretario del Pd e la leader di Fratelli d'Italia alla fine non riescono a litigare Sullo stesso argomento: **Elezioni: confronto, solo qualche scintilla, prevale fair play** Elezioni: botta e rispostasu bus elettrico, 't'ha lasciato a piedi', 'è fake news' Ascoltare le parole della destra per ...Il duello anti televisivo aiuta a capire perché il segretario del Pd e la leader di Fratelli d'Italia alla fine non riescono a litigare ...Il segretario del Pd, Enrico Letta, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si sono incontrati ieri, ospiti del Corriere della Sera, per l’unico faccia a faccia tra leader prima delle ...