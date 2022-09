Maglione Impegno Civico a Confagricoltura | “Un confronto che non si è mai interrotto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il futuro dell’economia sannita potrebbe passare anche per il suo inserimento nell’areale di produzione della mozzarella di bufala DOP. E’ questo uno dei temi che ho sottoposto al presidente diAntonio Casazza”, a dirlo il deputato diPasquale. “Sabato scorso – prosegue il deputato – ho incontrato il presidente per parlare dei progetti che potrebbero stimolare il comparto agricolo sannita. Tra i temi posti sul tavolo l’infrastruttura secondaria per l’uso irriguo delle acque della diga di Campolattaro, il riconoscimento del marchio IGP per il nostro olio – un processo che potrebbe aprire le porte a numerosi scenari di crescita – e l’estensione dell’areale della mozzarella di bufala anche al nostro territorio. Esistono delle potenzialità che vanno ...