Italvolley campione del mondo, il ‘veterano’ Giannelli&co: ecco i “fenomeni 2.0”. E dietro scalpitano gli under (con vista su Parigi 2024) (Di lunedì 12 settembre 2022) Miglior palleggiatore del mondiale maschile di pallavolo e miglior giocatore in assoluto. Simone Giannelli, il capitano della Nazionale italiana, porta a casa da Katowice la medaglia d’oro e i due premi individuali al termine della finale vinta 3-1 contro i campioni uscenti della Polonia. Premi meritati per un 26enne che ha esordito in azzurro a 19 anni e ha conquistato sul campo i gradi. È lui il termometro dell’andamento di questa squadra in cui, considerata l’età media di 24 anni, il palleggiatore bolzanino risulta un veterano. Serve al meglio i palloni ai propri compagni, dosandoli a seconda della fase che stanno vivendo. Trova in Daniele Lavia, 23 anni, un riferimento costante in attacco: con i 19 punti realizzati forse avrebbe meritato uno dei premi individuali destinati ai migliori schiacciatori e finiti al brasiliano Leal e al polacco Kamil Semeniuk. Poi Giannelli si affida ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Miglior palleggiatore del mondiale maschile di pallavolo e miglior giocatore in assoluto. Simone Giannelli, il capitano della Nazionale italiana, porta a casa da Katowice la medaglia d’oro e i due premi individuali al termine della finale vinta 3-1 contro i campioni uscenti della Polonia. Premi meritati per un 26enne che ha esordito in azzurro a 19 anni e ha conquistato sul campo i gradi. È lui il termometro dell’andamento di questa squadra in cui, considerata l’età media di 24 anni, il palleggiatore bolzanino risulta un veterano. Serve al meglio i palloni ai propri compagni, dosandoli a seconda della fase che stanno vivendo. Trova in Daniele Lavia, 23 anni, un riferimento costante in attacco: con i 19 punti realizzati forse avrebbe meritato uno dei premi individuali destinati ai migliori schiacciatori e finiti al brasiliano Leal e al polacco Kamil Semeniuk. Poi Giannelli si affida ...

CB_Ignoranza : L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA Dopo 24 anni, l'Italvolley maschile torna ad alzare il trofeo ir… - mauroberruto : Questo ragazzo è il palleggiatore più forte del pianeta. Perché ha un talento fuori scala e perché quando parla usa… - GiuseppeConteIT : Dopo 24 anni l’Italia è campione del mondo di #pallavolo! Grazie ragazzi! #ItaliaPolonia #ItalVolley - loZibbo : @Gazzetta_it NON SO SE FA PIU' RIBREZZO NON DEDICARE LA PRIMA PAGINA ALL' #ITALVOLLEY CAMPIONE DEL MONDO DOPO 24 AN… - valemikira : RT @carettamc11: Gli #azzurri della #pallavolo sono sul tetto del mondo!#Italia campione!Orgoglio tricolore!#italvolley @FratellidItalia @G… -