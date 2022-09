Il re leone: Disney annuncia il titolo del prequel di Barry Jenkins al D23 (Di lunedì 12 settembre 2022) Mufasa: The Lion King è il titolo del prequel del classico Disney Il re leone, che sarà diretto da Barry Jenkins e uscirà nelle sale nel corso del 2024. Durante il panel dei Walt Disney Studios al D23 Expo, il regista Barry Jenkins ha rivelato il titolo del prequel de Il re leone: il film in arrivo si intitolerà Mufasa: The Lion King e debutterà nelle sale nel 2024. Secondo quanto riferito il prequel, che vedrà la presenza di Timon, Pumbaa e Rafiki, sarà ambientato in due epoche diverse e racconterà la storia delle origini di Mufasa a un nuovo cucciolo, mentre vediamo Mufasa diventare re. Nel corso del panel è stato mostrato un breve teaser che anticipa il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022) Mufasa: The Lion King è ildeldel classicoIl re, che sarà diretto dae uscirà nelle sale nel corso del 2024. Durante il panel dei WaltStudios al D23 Expo, il registaha rivelato ildelde Il re: il film in arrivo si intitolerà Mufasa: The Lion King e debutterà nelle sale nel 2024. Secondo quanto riferito il, che vedrà la presenza di Timon, Pumbaa e Rafiki, sarà ambientato in due epoche diverse e racconterà la storia delle origini di Mufasa a un nuovo cucciolo, mentre vediamo Mufasa diventare re. Nel corso del panel è stato mostrato un breve teaser che anticipa il ...

thewaterflea : RT @Felis_Ariel: Anche nel mondo dell'entertaiment, il sistema economico e culturale venuto dopo il 2000 non funziona e non ha mai funziona… - Felis_Ariel : Anche nel mondo dell'entertaiment, il sistema economico e culturale venuto dopo il 2000 non funziona e non ha mai f… - moonckingjay : a me purtroppo dei prossimi live action che la disney tira fuori non interessa sono brutti inutili e di nuovo brutt… - Nathan_Ortega92 : Se stanno facendo un dramma per #PeppaPig, moh che scopriranno che nel Re Leone Simba è stato cresciuto da due anim… - mayabug2 : La Disney: “L’autore della fiaba è danese e le sirene in Danimarca possono essere nere, così come gli altri danesi”… -