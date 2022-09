Il dolore di Harry, che trova Windsor «estremamente triste» senza la regina (Di lunedì 12 settembre 2022) È stata la ragion di Stato a spingere William a invitare i Sussex a unirsi a lui e a Kate per omaggiare la regina fuori dal castello di Windsor. «Bisogna essere uniti», ha detto la neo principessa del Galles. Harry, dal canto suo, rimpiange di non aver salutato la nonna, come accadde anche con il principe Filippo Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) È stata la ragion di Stato a spingere William a invitare i Sussex a unirsi a lui e a Kate per omaggiare lafuori dal castello di. «Bisogna essere uniti», ha detto la neo principessa del Galles., dal canto suo, rimpiange di non aver salutato la nonna, come accadde anche con il principe Filippo

giuls147 : RT @annexlouis: no raga quanto cazzo è bono, poi il verde è il suo dolore, harry se mi dai quella borsa giuro che nessuno si farà male http… - annexlouis : no raga quanto cazzo è bono, poi il verde è il suo dolore, harry se mi dai quella borsa giuro che nessuno si farà m… - SharonStyless : Vedere queste foto di harry da vicino è proprio dolore fisico - findourplace28 : ricordo bene come si vedeva nei suoi occhi il dolore che ha sempre sentito quando veniva chiamato così dai giornali… - harrymelonwater : RT @scaxxata: sentire harry parlare del percorso verso l'accettazione quando lui è stato un punto fondamentale all'interno del mio è un alt… -