Elezioni: Calenda, 'prima dolore per strappo con Letta poi sollievo...' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Lo strappo con Letta? All'inizio ho provato dolore ma poi, visto come sta conducendo la campagna elettorale, sollievo". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Locon? All'inizio ho provatoma poi, visto come sta conducendo la campagna elettorale,". Così Carloa Tagadà su La7.

