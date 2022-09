"Ecco la prima amante": Fabrizio Corona, una bomba su Totti | Guarda (Di lunedì 12 settembre 2022) Fabrizio Corona ha promesso di svelare tutta la verità sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E così, a un giorno di distanza dalle rivelazioni dell'ex calciatore, Ecco che arriva la prima foto. Il fu re dei paparazzi pubblica su Instagram uno scatto rubato di una giovane ragazza bionda che entra all'interno di un'auto nera. Sotto la didascalia: "1 Martina...". Il riferimento è proprio alla coppia ormai scoppiata. Non è un caso infatti il numero 1 accanto al presunto nome della giovane ritratta in foto. Dopo gli attacchi di Totti all'ex moglie, a rispondere per lei ci aveva pensato il suo avvocato che aveva detto: "Ilary ha scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie". In ogni caso sullo scatto non si sa quasi nulla, né a quando risale e neppure se davvero - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022)ha promesso di svelare tutta la verità sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco. E così, a un giorno di distanza dalle rivelazioni dell'ex calciatore,che arriva lafoto. Il fu re dei paparazzi pubblica su Instagram uno scatto rubato di una giovane ragazza bionda che entra all'interno di un'auto nera. Sotto la didascalia: "1 Martina...". Il riferimento è proprio alla coppia ormai scoppiata. Non è un caso infatti il numero 1 accanto al presunto nome della giovane ritratta in foto. Dopo gli attacchi diall'ex moglie, a rispondere per lei ci aveva pensato il suo avvocato che aveva detto: "Ilary ha scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie". In ogni caso sullo scatto non si sa quasi nulla, né a quando risale e neppure se davvero - ...

