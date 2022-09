Dove vedere il Giro del Lussemburgo in tv e streaming (Di lunedì 12 settembre 2022) Torna l’appuntamento con il Giro del Lussemburgo. Giunto all’82a edizione, l’ultima volta a trionfare fu Joao Almeida davanti a Marc Hirschi e Mattia Cattaneo. Nella storia questa corsa è stata vinta da diversi corridori italiani: il primo fu Davide Boifava nel 1969, seguito da Maximilian Sciandri (1993), Alberto Elli (1996 e 2000), Matteo Carrara (2010), Andrea Pasqualon (2018) e Diego Ulissi (2020). LEGGI ANCHE: Giro del Lussemburgo: percorso e partecipanti Il percorso prevede cinque tappe tutte molto mosse, compresa la prova a cronometro facente parte del menu. D’altronde nel Paese si ha pochissima pianura e dunque i corridori saranno impegnati nelle brevi ma numerose e ripide salite che troveranno lungo i 720 km di questa manifestazione. Sarà sicuramente un ottimo banco di prova per tutti coloro che ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Torna l’appuntamento con ildel. Giunto all’82a edizione, l’ultima volta a trionfare fu Joao Almeida davanti a Marc Hirschi e Mattia Cattaneo. Nella storia questa corsa è stata vinta da diversi corridori italiani: il primo fu Davide Boifava nel 1969, seguito da Maximilian Sciandri (1993), Alberto Elli (1996 e 2000), Matteo Carrara (2010), Andrea Pasqualon (2018) e Diego Ulissi (2020). LEGGI ANCHE:del: percorso e partecipanti Il percorso prevede cinque tappe tutte molto mosse, compresa la prova a cronometro facente parte del menu. D’altronde nel Paese si ha pochissima pianura e dunque i corridori saranno impegnati nelle brevi ma numerose e ripide salite che troveranno lungo i 720 km di questa manifestazione. Sarà sicuramente un ottimo banco di prova per tutti coloro che ...

