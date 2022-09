Deve rimettersi in piedi in fretta: si è candidata alle elezioni del 25 settembre. (Di lunedì 12 settembre 2022) Fan in ansia per Gina Lollobrigida. L’attrice, 95 anni, è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente domestico nel quale ha riportato la frattura del femore. Una brutta notizia che arriva pochi giorni dopo la candidatura della star del cinema italiano alle elezioni politiche del 25 settembre. Gina Lollobrigida, il sex symbol italiano guarda le foto Leggi anche › Tanti auguri Gina Lollobrigida: l’attrice compie 95 anni Gina Lollobrigida sarà ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Fan in ansia per Gina Lollobrigida. L’attrice, 95 anni, è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente domestico nel quale ha riportato la frattura del femore. Una brutta notizia che arriva pochi giorni dopo la candidatura della star del cinema italianopolitiche del 25. Gina Lollobrigida, il sex symbol italiano guarda le foto Leggi anche › Tanti auguri Gina Lollobrigida: l’attrice compie 95 anni Gina Lollobrigida sarà ...

