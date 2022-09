Dallara - L' Academy vince gli International Architecture Award 2022

(Di lunedì 12 settembre 2022) Nuovo riconoscimento per il progetto della, il polo didattico ed espositivo voluto dall'Ingegner Paoloa Varano de' Melegari: già premiata nel 2017 come Miglior edificio in costruzione agli ABB Leafs, la struttura ha ricevuto anche l'- The Chicago Athenaeum Museum. Consegnato all'Acropoli di Atene, il premio seleziona progetti di architettura inclusivi, sostenibili e di nuova concezione con particolare valore per le realtà locali: laè stata così scelta tra 650 candidati e 150 finalisti. Il progetto di Alfonso Femia. Laè il risultato dello sforzo di, della sua famiglia e dello studio ...

(Di lunedì 12 settembre 2022) Nuovo riconoscimento per il progetto della, il polo didattico ed espositivo voluto dall'Ingegner Paoloa Varano de' Melegari: già premiata nel 2017 come Miglior edificio in costruzione agli ABB Leaf Awards, la struttura ...... direttore marketing e comunicazione del Gruppo, hanno ricevuto il Chicago Athenaeum Award per il progetto della. Gli International Architecture Awards di Chicago Athenaeum ...