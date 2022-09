Criscito | «In Canada sto bene | ma Genova e il Genoa mi mancano Pure i miei figli hanno nostalgia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il Secolo XIX intervista Domenico, compagno di squadra di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi al Toronto. Dice di sentiredi. «Qui mi trovo, l’esperienza in Mls è molto interessante mae ilmi. E anche itanta». Si è pentito della scelta che ha fatto? «No, avevo il contratto e potevo fare la guerra ma non avrebbe avuto senso. Al Grifone voglio, fa parte della mia vita. Abbiamo deciso di comune accordo che sarei andato a fare quest’ultimo anno ine poi sarei tornato in rossoblù in una nuova veste». Dice che gli piacerebbe diventare allenatore delle giovanili. Come sta andando ...