Così smart working e Dad accelerano la rivoluzione dei processi produttivi e formativi (Di lunedì 12 settembre 2022) di Claudio Quintano* Lo sfondo di una raffica di fasi problematiche sanitarie ed economico-demografiche del Covid 19 e delle diverse facce che stanno rappresentando i problemi apposti proprio nel quadro dei periodi alternati di lock-down stagliano due categorie di strumentazioni e del relativo ricorso agli ammortizzatori conseguenziali: lo smart working e la Dad.Lo smart working, in detto periodo di crisi, ha assicurato, per quanto possibile, attività produttive non dai luoghi di lavoro, e la Dad concentratasi specialmente nell’ultimo paio di anni, ha assicurato, per quanto possibile, la ricezione di attività di processi educativi (prima formazione, trasferimenti di competenze, di esperienze lavorative, facilitare formazione permanente e ricorrente) procurando un vero e proprio “valore aggiunto” ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) di Claudio Quintano* Lo sfondo di una raffica di fasi problematiche sanitarie ed economico-demografiche del Covid 19 e delle diverse facce che stanno rappresentando i problemi apposti proprio nel quadro dei periodi alternati di lock-down stagliano due categorie di strumentazioni e del relativo ricorso agli ammortizzatori conseguenziali: loe la Dad.Lo, in detto periodo di crisi, ha assicurato, per quanto possibile, attività produttive non dai luoghi di lavoro, e la Dad concentratasi specialmente nell’ultimo paio di anni, ha assicurato, per quanto possibile, la ricezione di attività dieducativi (prima formazione, trasferimenti di competenze, di esperienze lavorative, facilitare formazione permanente e ricorrente) procurando un vero e proprio “valore aggiunto” ...

claudeger55 : @Laura_Virgy @naladrof53 E il contatore elettronico attuale non è in grado di fare determinate operazioni orarie co… - ACCEDIALSITO : @Carlodecandia1 @valy_s come fai a dire che hai avuto il covid? Hai validato tu i tamponi? 2 se continuate cosi non… - sabribri1977 : RT @ligi_p: Eh sì come potevano aumentare la potenza per gli upgrade da 3kw a 4,5kw da remoto così la si può ridurre a 3kw o a 1kw sempre… - Amaccagno66Anna : @guidoolimpio Il piano iniziale era probabilmente molto diverso. Pensavano ad un piano smart. Poi si accorsero che… - ilbisa2 : La scommessa di Fontanigorda: “Così l’entroterra potrà ripopolarsi grazie allo smart working” -