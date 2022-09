CorSport: la Lazio è un incanto, bella e con l’anima della squadra vera (Di lunedì 12 settembre 2022) La Lazio è riuscita a battere l’ostico Verona. Il Corriere dello Sport definisce la squadra di Sarri un incanto. “La Lazio è un incanto. bella e con l’anima della squadra vera. Gioca con pazienza. Ha rischiato poco, quasi niente, risolvendo nell’ultima mezz’ora: capocciata del solito Immobile e sigillo di Luis Alberto, il numero 10 tenuto di scorta da Sarri per decidere la partita”. La vittoria all’Olimpico è “un segnale di forza al campionato, non solo perché Lotito quest’anno ha allungato la panchina. Non è stata una vittoria banale. Mica semplice mettere sotto il Verona, tirato su da Cioffi a immagine e somiglianza dei suoi predecessori Tudor e Juric”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Laè riuscita a battere l’ostico Verona. Il Corriere dello Sport definisce ladi Sarri un. “Laè une con. Gioca con pazienza. Ha rischiato poco, quasi niente, risolvendo nell’ultima mezz’ora: capocciata del solito Immobile e sigillo di Luis Alberto, il numero 10 tenuto di scorta da Sarri per decidere la partita”. La vittoria all’Olimpico è “un segnale di forza al campionato, non solo perché Lotito quest’anno ha allungato la panchina. Non è stata una vittoria banale. Mica semplice mettere sotto il Verona, tirato su da Cioffi a immagine e somiglianza dei suoi predecessori Tudor e Juric”. L'articolo ilNapolista.

