Coppa Davis 2022, problemino alla caviglia per Jannik Sinner. Volandri: "Ha voglia di giocare" (Di lunedì 12 settembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. Mercoledì 14 settembre, dalle ore 15.00, l'Italia del tennis entrerà in azione nella fase a gironi di Coppa Davis. Gli azzurri, a Bologna, affronteranno la Croazia per la prima sfida del Gruppo A in una vera e propria rivincita pensando all'esito poco fortunato dell'anno passato in Davis. I prossimi confronti del raggruppamento saranno contro l'Argentina il 16 settembre e la Svezia il 18. La compagine capitanata da Filippo Volandri vorrà cominciare con il piede giusto, ma dovrà fare particolare attenzione perché il team croato non è da sottovalutare, anche se l'assenza dell'ultimo momento di Marin Cilic può far sorridere. Volandri punta le sue fiches su Jannik Sinner e Matteo Berrettini in singolare, reduci dai ...

