"Chi sta morendo al fronte", perché Putin fa ancora paura: la verità di Rampini (Di lunedì 12 settembre 2022) L'invasione dell'Ucraina, con la controffensiva di Kiev contro l'esercito russo, è tornata prepotentemente al centro delle cronache. Insomma, non solo per le conseguenze finanziarie, prezzo del gas in primis, ma anche per fatti militari che, forse, non era così semplice prevedere ed immaginare. Eppure Vladimir Putin continua a mostrarsi arrogante, pieno di sé, non esita a definirsi sicuro del raggiungimento degli obiettivi. Ma da dove deriva, questa sua convinzione? Una risposta a questa domanda prova a darla Federico Rampini, in un video-intervento pubblicato sul sito del Corriere della Sera, dove premette: "Putin al vertice di Vladivostock ha fatto un discorso molto sicuro di sé: certo della vittoria, certo del fatto che l'Occidente sia finito". E ancora: "Cosa lo rende così altezzoso e arrogante? Vi do due ...

