Avanzata ucraina, Kiev esulta: «Ripresi 6mila km quadrati ai russi. Mosca non manda più rinforzi»

«Il comando militare della Federazione russa ha sospeso l'invio di nuove e già formate unità nel territorio dell'ucraina». Ad annunciarlo è lo Stato maggiore di Kiev sui suoi canali social, a seguito di un'intensa controffensiva ucraina che sta cambiando gli asset della guerra. «L'attuale situazione nel teatro delle operazioni e la sfiducia nei confronti del comando superiore hanno costretto un gran numero di volontari a rifiutare categoricamente la prospettiva del servizio in condizioni di combattimento», si legge nella dichiarazione. Riferiscono poi che a Mosca la situazione è in continuo peggioramento, soprattutto a causa della gestione dei propri feriti e morti. «In particolare, negli ospedali russi, le diagnosi e la natura delle lesioni da combattimento – spiegano – sono deliberatamente ...

