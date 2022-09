Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel: “Ora è ufficiale, possiamo fare festa” (Di domenica 11 settembre 2022) Remco Evenepoel è ufficialmente il vincitore della Vuelta a España 2022. Una passerella per il belga della Quick-Step Alpha Vinyl, quest’ultima frazione con arrivo nella capitale Madrid vinta da Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates); grazie a lui il Belgio torna a vincere un Grande Giro dopo 44 anni di attesa, con il giovane campione che dopo l’arrivo ha il tempo di dare un bacio alla sua ragazza e di alzare al cielo la sua bicicletta tutta rossa. A ventidue anni e sette mesi, Remco entra nella storia del ciclismo belga, a secco di Grandi Giri da ben 44 anni: era dal 1978 che mancava una vittoria, dal successo di Johan De Muynck al Giro d’Italia. Da allora il Belgio non è riuscito più ad imporsi, con l’ultimo podio di Thoma De Gendt sempre nella corsa rosa nel lontano 2012. “Ora è ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)è ufficialmente il vincitore della. Una passerella per il belga della Quick-Step Alpha Vinyl, quest’ultima frazione con arrivo nella capitale Madrid vinta da Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates); grazie a lui il Belgio torna a vincere un Grande Giro dopo 44 anni di attesa, con il giovane campione che dopo l’arrivo ha il tempo di dare un bacio alla sua ragazza e di alzare al cielo la sua bicicletta tutta rossa. A ventidue anni e sette mesi,entra nella storia del ciclismo belga, a secco di Grandi Giri da ben 44 anni: era dal 1978 che mancava una vittoria, dal successo di Johan De Muynck al Giro d’Italia. Da allora il Belgio non è riuscito più ad imporsi, con l’ultimo podio di Thoma De Gendt sempre nella corsa rosa nel lontano 2012. “Ora è ...

