«Vai a giocare su, Raspa»: il Corsport spiega come Spalletti ha battuto lo Spezia (Di domenica 11 settembre 2022) «Questa l’ha vinta Luciano». Così scrive Antonio Giordano sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’ha vinta resistendo alla tentazione di rinunciare a Raspadori, che fino al momento del gol era sembrato «l’anello debole del tridente». Spalletti l’ha tenuto in campo e l’ha motivato. Ora raccoglie i frutti. La giornata di Giacomo Raspadori s’è sviluppata attraverso le ombre che un ventiduenne, con la pressione che si porta appresso, avverte come una zavorra: e il Napoli, che invece ha accusato gli effetti negativi della Champions (perché ce ne sono!), non è riuscito adeguatamente a sostenerlo. Lo ha fatto, però, Spalletti intrufolandosi nelle dinamiche della sfida, rivedendo il suo piano-A e ritoccandolo secondo le esigenze più immediate e resistendo a qualsiasi tentazione di rinunciare a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) «Questa l’ha vinta Luciano». Così scrive Antonio Giordano sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’ha vinta resistendo alla tentazione di rinunciare adori, che fino al momento del gol era sembrato «l’anello debole del tridente».l’ha tenuto in campo e l’ha motivato. Ora raccoglie i frutti. La giornata di Giacomodori s’è sviluppata attraverso le ombre che un ventiduenne, con la pressione che si porta appresso, avverteuna zavorra: e il Napoli, che invece ha accusato gli effetti negativi della Champions (perché ce ne sono!), non è riuscito adeguatamente a sostenerlo. Lo ha fatto, però,intrufolandosi nelle dinamiche della sfida, rivedendo il suo piano-A e ritoccandolo secondo le esigenze più immediate e resistendo a qualsiasi tentazione di rinunciare a ...

