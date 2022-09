Traffico Roma del 11-09-2022 ore 12:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con code tra il raccordo e via della Giustiniana in uscita da Roma lavori anche sulla via Pontina in un anno il Traffico tra il raccordo e Castel di Decima verso Pomezia Traffico incolonnato anche all’altezza di Castel di Decima in direzione di Roma Traffico in coda sulla via Appia all’altezza di Frattocchie in direzione Genzano segnalato anche un incidente alle 18 all’Olimpico la Lazio ospita il Verona consuete modifiche alla viabilità dal primo pomeriggio nell’area circostante l’impianto sportivo facile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 da Piazzale Flaminio disponibili anche 14 linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con code tra il raccordo e via della Giustiniana in uscita dalavori anche sulla via Pontina in un anno iltra il raccordo e Castel di Decima verso Pomeziaincolonnato anche all’altezza di Castel di Decima in direzione diin coda sulla via Appia all’altezza di Frattocchie in direzione Genzano segnalato anche un incidente alle 18 all’Olimpico la Lazio ospita il Verona consuete modifiche alla viabilità dal primo pomeriggio nell’area circostante l’impianto sportivo facile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 da Piazzale Flaminio disponibili anche 14 linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...

