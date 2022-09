Riciclo delle pigne in previsione dell’Autunno | Ispirazioni originali e creative! (Di domenica 11 settembre 2022) Il Riciclo delle pigne in previsione dell’arrivo dell’Autunno ci permetterà di decorare la casa in modo impeccabile e super romantico! 1. Un angolo di grande effetto Ci sono molte cose che possiamo fare con le pigne; questa ci ha colpito particolarmente per la bellezza e il calore che emana. Riciclo di una cassetta in legno con tronchi, pigne e felci, il tutto illuminato con luci led a pile. Fantastica! Fonte 2. Gufi con pigne Che dire di questo meraviglioso gufo? Ci vuole un pizzico di manualità in più, ma a parere nostro è molto carino! Fonte 3. pigne a candela Con le pigne, riciclare è divertente e soprattutto ci permette di avere quell’atmosfera autunnale ideale. 4. Fenicotteri con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 settembre 2022) Ilindell’arrivoci permetterà di decorare la casa in modo impeccabile e super romantico! 1. Un angolo di grande effetto Ci sono molte cose che possiamo fare con le; questa ci ha colpito particolarmente per la bellezza e il calore che emana.di una cassetta in legno con tronchi,e felci, il tutto illuminato con luci led a pile. Fantastica! Fonte 2. Gufi conChe dire di questo meraviglioso gufo? Ci vuole un pizzico di manualità in più, ma a parere nostro è molto carino! Fonte 3.a candela Con le, riciclare è divertente e soprattutto ci permette di avere quell’atmosfera autunnale ideale. 4. Fenicotteri con ...

