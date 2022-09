Reddito di cittadinanza, Scarpinato alla Festa del Fatto: “Calenda e Renzi vogliono togliere un tozzo di pane ai poveri. Sei povero? Sei fallito” (Di domenica 11 settembre 2022) “Calenda e Renzi sono fautori di una cultura neoliberista che ha inaugurato in Italia una guerra di classe alla rovescia, cioè dei ricchi contro i poveri. vogliono togliere un tozzo di pane anche ai poveri, il Reddito dei cittadinanza”. Così l’ex magistrato Roberto Scarpinato, durante l’incontro “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, con Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone, alla Festa del Fatto Quotidiano. “In Italia essere povero è diventata una colpa, sei povero? Sei un fallito – spiega – vogliono togliergli le tutele sindacale”. E tutte “queste componenti – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “sono fautori di una cultura neoliberista che ha inaugurato in Italia una guerra di classerovescia, cioè dei ricchi contro iundianche ai, ildei”. Così l’ex magistrato Roberto, durante l’incontro “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, con Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone,delQuotidiano. “In Italia essereè diventata una colpa, sei? Sei un– spiega –togliergli le tutele sindacale”. E tutte “queste componenti – ...

