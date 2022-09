Re Carlo proclamato capo dello Stato dell' Australia

TgLa7 : #Carlo proclamato formalmente re, prima volta in diretta tv - vaticannews_it : Il nuovo sovrano #ReCarlo, proclamato solennemente a St. James, annuncia che il giorno dei funerali della Regina sa… - 95_addicted : RT @MediasetTgcom24: Regina Elisabetta, re Carlo III proclamato capo dello Stato dell'Australia #22settembre #governatoregenerale #regina… - Panjabibro : RT @cicciorosina: carlo proclamato re: 'porterò avanti l'agenda draghi' - MediasetTgcom24 : Regina Elisabetta, re Carlo III proclamato capo dello Stato dell'Australia #22settembre #governatoregenerale… -

IIIRe Intanto a Londra, nonostante il lutto, il figlio maggioreè stato ufficialmenteRe, con due cerimonie distinte e uguali. Di fatto non c'è stato un momento di ...IntantoIII è statoufficialmente Re. Per la prima volta la proclamazione del re è stata trasmessa in diretta tv. Il figlio del Re, William, è stato nominato Principe di Galles. '...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il governatore generale dell'Australia, nonché rappresentante della corona britannica, David Hurley, ha proclamato Carlo III come capo dello Stato del Paese oceanico. La cerimonia, celebrata a Canberr ...