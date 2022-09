hadrien_grenier : ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSGSB29 - sportli26181512 : Psg, Hakimi su Mbappé: 'Qui è molto contento, spero che resti a lungo': L'esterno destro del Psg, Hakimi, ha parlat… - SossoPSG75974 : RT @hadrien_grenier: ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSG… - NewsOfPSG : ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSGSB29 - PierrePsg : RT @hadrien_grenier: ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSG… -

tutte le notizie dimbappeLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position":...PARIGI - Sui social sta diventando virale il video in cui Mbappé rimproveradopo una giocata che non è piaciuta all'attaccante del, affamato di gol. L'ex Monaco, nel sottopassaggio del Parco dei Principi, ferma il terzino e gli dice: "Riguardati il video, dovevi ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Gli uomini di Galtier si impongono per 1-0 in casa grazie alla rete del brasiliano. Tudor batte il Lille di Fonseca ...