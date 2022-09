Moglie uccisa nel 2009 | uomo già in semilibertà A Modena un caso tutto italiano di malagiustizia

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 11 settembre 2022) Neluccise a Sassuolo, nel Modenese, laGiulia Galiotto, colpendola alla testa con una pietra e gettò il corpo della donna nel fiume Secchia, inscenando un suicidio per nascondere il delitto. Condannato in via definitiva a 19 anni e quattro mesi nel 2013, Marco Manzini, perito elettrotecnico oggi 48enne, da febbraio è in, in prova ai servizi sociali. Segui su affaritaliani.it