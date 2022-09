"Mi ha portato via i Rolex", l'accusa di Totti a Ilary. La separazione finisce in tribunale (Di domenica 11 settembre 2022) Nell'intervista-fiume in cui Francesco Totti rompe il silenzio e dice la sua sulla dolorosa separazione da Ilary Blasi dopo 20 anni di matrimonio, spunta una grave accusa nei confronti della ex. Dopo aver spiegato di non essere stato lui a tradire per primo nella coppia, adducendo come prova alcuni messaggi visti nel telefono di Ilary a sua insaputa, Totti ha parlato della relazione con Noemi Bocchi e descritto un clima gelido tra lui e la madre dei suoi figli. L'ex capitano della Roma ha scelto la celebre matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace per affiancare il suo avvocato storico, Antonio Conte: "Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Nell'intervista-fiume in cui Francescorompe il silenzio e dice la sua sulla dolorosadaBlasi dopo 20 anni di matrimonio, spunta una gravenei confronti della ex. Dopo aver spiegato di non essere stato lui a tradire per primo nella coppia, adducendo come prova alcuni messaggi visti nel telefono dia sua insaputa,ha parlato della relazione con Noemi Bocchi e descritto un clima gelido tra lui e la madre dei suoi figli. L'ex capitano della Roma ha scelto la celebre matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace per affiancare il suo avvocato storico, Antonio Conte: "Cercavo un accordo. Non volevo finire in. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre ...

Gazzetta_it : Totti: 'Non ho tradito per primo Ilary. Spero in un accordo ma lei mi ha portato via i Rolex' - zazoomblog : Totti racconta la sua versione: “Ilary Blasi? Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono è… - tempoweb : 'Mi ha portato via i #Rolex', l'accusa di #Totti a #Ilary. La separazione finisce in tribunale? #11settembre #roma… - Roma_H_24 : Totti al Corriere: 'Non sono stato il primo a tradire. Ilary mi ha portato via i Rolex' - - ArmandaGelsomin : RT @Chiaretta863: #Totti sostiene che vuole tutelare i figli: dice che la madre dei suoi figli ha tradito per prima e con più persone, non… -