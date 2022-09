Matrix Resurrections, l’ultimo capitolo della saga approda su Sky e NOW (Di domenica 11 settembre 2022) Matrix Resurrections, l’attesissimo nuovo film dell’innovativo franchisee che ha ridefinito un genere, arriva in prima tv su Sky. Uscito a quasi vent’anni dall’ultimo capitolo della trilogia madre, vede nuovamente Keanu Reeves nei panni di Neo, con tante new entry. Dopo la trilogia cult, la regista visionaria Lana Wachowski ha riunito nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity. Un ritorno inatteso, che tuttavia ha dovuto fare a meno di Laurence Fishburne nei panni di Morpheus, sostituito in questa sede da Yahya Abdul-Mateen II. Oltre a loro, il cast si arricchisce di molte altre new entry: Jessica Henwick (Bugs), Jonathan Groff (Smith), Neil Patrick Harris (The Analyst), Priyanka Chopra Jonas (Sati), Jada Pinkett Smith (Niobe), per citarne alcuni. © 2021 Warner ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 settembre 2022), l’attesissimo nuovo film dell’innovativo franchisee che ha ridefinito un genere, arriva in prima tv su Sky. Uscito a quasi vent’anni daltrilogia madre, vede nuovamente Keanu Reeves nei panni di Neo, con tante new entry. Dopo la trilogia cult, la regista visionaria Lana Wachowski ha riunito nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity. Un ritorno inatteso, che tuttavia ha dovuto fare a meno di Laurence Fishburne nei panni di Morpheus, sostituito in questa sede da Yahya Abdul-Mateen II. Oltre a loro, il cast si arricchisce di molte altre new entry: Jessica Henwick (Bugs), Jonathan Groff (Smith), Neil Patrick Harris (The Analyst), Priyanka Chopra Jonas (Sati), Jada Pinkett Smith (Niobe), per citarne alcuni. © 2021 Warner ...

