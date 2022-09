Leverano-Veglie | incidente | morto 45enne Nella notte

NoiNotizie : Leverano-Veglie (#Lecce): incidente nella notte, morto 45enne -

(Lecce) - Tragico incidente nella notte a. Salvatore Musco, 47enne di, ha perso la vita in seguito al terribile schianto avvenuto intorno alle 2 mentre viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada provinciale 17, che ...- Era alla guida della motocicletta, una Ducati, quando, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo ed è finito contro la rotatoria a, sulla via per. All'arrivo dell'ambulanza del 118, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui presenza a terra era stata segnalata verso ...Un uomo di 45 anni, di Veglie, è morto la scorsa notte in conseguenza dell’incidente stradale. La moto che conduceva percorrendo il tratto Leverano-Vegle, per cause da dettagliare è finita fuori contr ...Ancora sangue sulle strade del Salento. A perdere la vita, in un incidente stradale nella notte, un centauro 45enne di Veglie. L’uomo era in sella alla sua moto, mentre percorreva la Leverano-Veglie, ...