La denuncia di Borrelli: “15enne picchiata per il suo abbigliamento” (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo scorso venerdì nell’area antistante la Birreria Peroni di Miano una 15enne è stata prima insultata e poi picchiata da alcune coetanee per il suo abbigliamento”. E’ quanto rende noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “Secondo la segnalazione della madre di un’amica della vittima, che vuole restare anonima per evitare problemi ulteriori alla figlia, la 15enne era con le sue amiche all’esterno del centro commerciale quando le si avvicina un ragazzino che inizia a prenderla in giro per il suo abbigliamento – spiega in una nota – E’ bastata una risposta che lo invitava a farsi i fatti suoi per scatenare la reazione violenta delle amiche del ragazzo che hanno iniziato prima a inveire e poi a colpirla con violenza. Solo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo scorso venerdì nell’area antistante la Birreria Peroni di Miano unaè stata prima insultata e poida alcune coetanee per il suo”. E’ quanto rende noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio. “Secondo la segnalazione della madre di un’amica della vittima, che vuole restare anonima per evitare problemi ulteriori alla figlia, laera con le sue amiche all’esterno del centro commerciale quando le si avvicina un ragazzino che inizia a prenderla in giro per il suo– spiega in una nota – E’ bastata una risposta che lo invitava a farsi i fatti suoi per scatenare la reazione violenta delle amiche del ragazzo che hanno iniziato prima a inveire e poi a colpirla con violenza. Solo ...

anteprima24 : ** La #Denuncia di #Borrelli: '15enne picchiata per il suo abbigliamento' ** - salernotoday : Aggressione ad Eboli, calci e pugni in strada: la denuncia di Borrelli - lacittanews : Nella notte di domenica 4 settembre un uomo ha esploso alcuni colpi in aria da uno scooter in corsa. 'Guerriglia ur… - theworldnews74 : Napoli, spari in piazza Trieste e Trento: panico tra i clienti che fuggono dal bar - Video.… -