Kadyrov | pronti altri 10 000 uomini | arriveremo a Odessa

... i ragazzi sono addestrati per questo lavoro, altri 10.000 combattenti sonoa partire. E raggiungeremo Odessa nel prossimo futuro". Lo ha detto il leader ceceno Ramzan, in un messaggio ...... i ragazzi sono addestrati per questo lavoro, altri 10.000 combattenti sonoa partire. E raggiungeremo Odessa nel prossimo futuro". Lo ha detto il leader ceceno Ramzan, in un ..."Io, Ramzan Kadyrov, dichiaro ufficialmente che tutte queste città (Izyum, Kupiansk e Balakliya) saranno riconquistate. La nostra gente è già lì, i ragazzi sono addestrati per questo lavoro, altri 10.Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha criticato il ministero della Difesa russo per la ritirata delle truppe dalle città ucraine nella regione di Kharkiv, liberate dalle forze di Kiev, minacciando di and ...