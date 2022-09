Ilary Blasi traditrice seriale: le accuse di Totti, la protezione delle amiche. Dalle prove alle bugie (Di domenica 11 settembre 2022) E’ una intervista fiume quella che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della sera. Da settimane si diceva che Totti avrebbe parlato, per dire la sua verità e finalmente lo ha fatto. Ha anche precisato che non dirà altro: questa è la sua versione dei fatti e se anche ci sarà una replica della sua ex moglie, con la quale non ha più nessun rapporto, a lui non interesserà. Quello che conta è che la verità venga ristabilita, è importante farlo per i figli, che Francesco Totti ama più della sua stessa vita. E questa volta è molto chiaro e preciso e racconta di non esser stato il primo a tradire, di aver scoperto dei messaggi inequivocabili. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno” ha detto Totti nella sua intervista. Voci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) E’ una intervista fiume quella che Francescoha rilasciato al Corriere della sera. Da settimane si diceva cheavrebbe parlato, per dire la sua verità e finalmente lo ha fatto. Ha anche precisato che non dirà altro: questa è la sua versione dei fatti e se anche ci sarà una replica della sua ex moglie, con la quale non ha più nessun rapporto, a lui non interesserà. Quello che conta è che la verità venga ristabilita, è importante farlo per i figli, che Francescoama più della sua stessa vita. E questa volta è molto chiaro e preciso e racconta di non esser stato il primo a tradire, di aver scoperto dei messaggi inequivocabili. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda cheha un altro. Anzi, più di uno” ha dettonella sua intervista. Voci ...

