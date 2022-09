Ilary Blasi replica all'intervista di Francesco Totti: "Ognuno è responsabile delle sue azioni" (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti al Corriere della Sera, è arrivata la replica di Ilary Blasi. Leggi su comingsoon (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le dichiardial Corriere della Sera, è arrivata ladi

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - Angela_sck : RT @Juventinainside: Con questa intervista si è dimostrato ancor più poveraccio di quanto già non fosse sembrato..Almeno lei ha pensato sub… - Angela_sck : RT @fraversion: la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicine alla c… -