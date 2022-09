napolista : Gazzetta: c’era rigore per lo Spezia, Meret va addosso a Kiwior Sul retropassaggio di Mario Rui. Il giocatore dell… - GianlucaCrazy89 : @Gazzetta_it Leao serataccia? Scrivere ' incompetenza classe arbitrale ' pareva brutto... Leao ha solo trovato un i… - marcocampanari : RT @stevevicrn: @Gazzetta_it era ora, avvisate la procura federale - murderronmymind : @Gazzetta_it Leao ha l'unica colpa di aver incontrato un arbitro scarso stasera, altrimenti era il solito 7/7.5 - Carlito91107515 : @Gazzetta_it Fabbri, il grandissimo coglione che sabato scorso era Var a Roma... Giampa', l hai solo chiamato per nome.. -

La Gazzetta dello Sport

Per Charles è l'ottava pole della stagione, l'ultima voltastata in Francia quandoancora ... Una stagione in cui, come ha detto il presidente Elkann alla: "Non c'è dubbio che il lavoro ...Nella rubrica dedicata alla moviola della partita, lascrive che hanno commesso un errore sia l'arbitro Santoro sia il Var Valeri. L'azzurro Abdelwahed positivo al doping. È l'argento europeo dei 3000 siepi Bologna-Fiorentina è la partita dei Frontmen di origini serbe: Marko Arnautovic e Luka Jovic. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, le due squadre si affideranno molto ai ...Bologna-Fiorentina è la partita dei Frontmen di origini serbe: Marko Arnautovic e Luka Jovic. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, le due squadre si affideranno molto ai ...