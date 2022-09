F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Italia 2022

(Di domenica 11 settembre 2022) Leil Gran Premio di, il sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito di Monza, vince Max Verstappen che allunga ulteriormente in classifica. Leclerc conquista nuovamente il secondo posto in solitaria, Russell invece guadagna qualche punto su Sainz. Scopriamo anche la classifica. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 335 Charles Leclerc 219 Sergio Perez 209 George Russell 203 Carlos Sainz 187 Lewis Hamilton 168 Lando Norris 88 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Mick Schumacher 12 Yuki ...

TeoBellan : Che schifezza il finale della gara di #Formula1 a Monza. Poteva esserci uno spettacolo, invece è stata una figuracc… - sportface2016 : #F1 #ItalianGP | Le classifiche aggiornate - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Kalle resta leader dopo un weekend difficile ma ora Tanak è a 50 punti quando mancano due gare alla fine del mondiale. Cla… - rallyssimo : Kalle resta leader dopo un weekend difficile ma ora Tanak è a 50 punti quando mancano due gare alla fine del mondia… - sportface2016 : #F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il #DutchGP -

VEDI ANCHE Rally Grecia: Hyundai chiude il sabato monopolizzando il podio Rally Grecia: Loeb chiude il venerdì al comando, ma Loubet non molla! WRC 2022:mondialee costruttori ...RALLY GRECIA 2022, CLASSIFICA DOPO SS10 VEDI ANCHE Rally Grecia: Loeb chiude il venerdì al comando, ma Loubet non molla! WRC 2022:mondialee costruttori WRC 2022, il calendario ...Formula 1, Gran Premio d'Italia a Monza: La classifica mondiale F1 2022, sia piloti che costruttori, dopo la gara di oggi.Bautista resta in testa al campionato nonostante lo zero di Gara 2, Razgatlioglu si avvicina dopo la terza doppietta domenicale in stagione. Rea a -47 ed “aiutato” dal long lap penalty ...