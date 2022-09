F1 | GP Singapore 2022 | programma prossima gara | orari e tv Si corre a Marina Bay tra 3 settimane

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) “Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti” diceva Clint Eastwood nei panni dell’Ispettore Callaghan. Di sicuro la Formula Uno ha imparato a farlo, poiché si appresta a tirare il fiato dopo aver corso per tre weekend consecutivi. L’impegnativo trittico composto dai Gran Premi di Belgio, Olanda e Italia, vissuti senza alcuna soluzione di continuità, è infatti ormai passato agli archivi. Ora ci sarà una piccola pausa prima di affrontare il finale di stagione. Per la verità, il calendario iniziale non prevedeva uno stacco marcato dopo ladi Monza. Cionondimeno, la guerra d’Ucraina ha avuto come conseguenza quello di portare alla cancellazione del GP di Russia, inizialmenteto per il 25 settembre. In un primo momento il management del Circus aveva pensato di rimpiazzare la prova, ma rendendosi conto di non avere per le mani opzioni ...