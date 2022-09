F1, GP Italia 2022: orario d’inizio e come vedere in tv la gara. Programma TV8 in chiaro (Di domenica 11 settembre 2022) Signore e signori siamo giunti al grande giorno del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza, infatti, oggi non si scherzerà più, con la gara che andrà ad assegnare altri 25 pesantissimi punti per la classifica generale, su una pista che, come sempre, è pronta a regalare grande spettacolo, emozioni e sorpassi. LA DIRETTA LIVE DEL GP D’Italia DI F1 A MONZA DALLE 15.00 Lo spegnimento dei semafori sarà alle ore 15.00 e, davanti a tutti, vedremo scattare dalla pole position Charles Leclerc autore di un giro eccezionale nella Q3 di ieri, quindi al suo fianco vedremo George Russell, uno dei pochi big a non avere penalizzazioni da scontare. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Max Verstappen, che oggi sarà settimo, mentre Sergio Perez ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Signore e signori siamo giunti al grande giorno del Gran Premio d’, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Monza, infatti, oggi non si scherzerà più, con lache andrà ad assegnare altri 25 pesantissimi punti per la classifica generale, su una pista che,sempre, è pronta a regalare grande spettacolo, emozioni e sorpassi. LA DIRETTA LIVE DEL GP D’DI F1 A MONZA DALLE 15.00 Lo spegnimento dei semafori sarà alle ore 15.00 e, davanti a tutti, vedremo scattare dalla pole position Charles Leclerc autore di un giro eccezionale nella Q3 di ieri, quindi al suo fianco vedremo George Russell, uno dei pochi big a non avere penalizzazioni da scontare. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Max Verstappen, che oggi sarà settimo, mentre Sergio Perez ...

