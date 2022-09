Disastro sfiorato in autostrada | provvidenziale l’intervento della stradale

(Di domenica 11 settembre 2022) Poteva esserci un incidenteso in, quando ieri, un uomo di 74 anni si è lanciato inin contromano.Sarebbe potuta essere una strage, ma fortunatamente il pronto interventopoliziaha evitato il. Il 74 enne ha imboccato l’per andare verso Catania, ma non si è accorto di essere in contromano, nella corsia opposta.La sua corsa è durata circa 10Km fino a quando, allertato dalle decide di telefonate, e riuscito a fermarlo.L’uomo è stato multato per guida contromano, la sanzione va da 2 a 8 mila euro, oltre alla revocapatente per due anni. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi , in un'intervista a 'la Repubblica' spiega che 'fare l'arbitro tra due contendenti non è il mio mandato. Anzi se lo facessi cancellerei la mia ...Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), è arrivato a Roma per un vertice della Fao sulla sicurezza alimentare, dopo la visita nella centrale ... Grossi (Aiea): “A Zaporizhzhia sfiorato il disastro” La prima frazione termina sullo 0-0 dopo un minuto di recupero. Pronti e via il capitano sfiora il gol. Ottimo lancio di Dybala per il numero 7 che aggancia il pallone ma il suo pallonetto finisce ...«Quello che ho visto mi ha confermato che occorre proteggere subito la centrale, nel modo più efficiente possibile», dice Rafael Mariano Grossi, a capo dell’Aiea, che propone la «santuarizzazione» del ...