Barbara De Rossi | la dura battaglia contro la malattia | Periodo difficilissimo per l’attrice

(Di domenica 11 settembre 2022) A seguito della nascita della figlia Martina,deha dovuto affrontare una lungaunaDe-fonte webDopo la nascita della figlia Martina, la nota attriceDesi è ritrovata ad attraversare una fase complicata della sua esistenza. Il “mostro” che ha dovuto affrontare per un lungo, è stata unache non l’ha lasciata in pace per molto tempo. LadelDe, infatti, ha rivelato nel corso di un colloquio con Sky TgCom 24, di aver scoperto di soffrire di ipermenorrea, il che consiste in mestruazioni assai abbondanti. A ...

AuroraLittleSun : @ItaloJVB @AleksL74 @Taturah @CigalaLoredana @colmarn @danydan92028121 @Barbara___2105 @NinaRicci_us @vale_ria_… - Sara_Rossi_63 : @BlasucciLuisa @barbara_eboli buongiorno Luisa ??? - BlasucciLuisa : @Sara_Rossi_63 @barbara_eboli Buongiorno Sara ???? - Sara_Rossi_63 : Buongiorno ragazze buona domenica @barbara_eboli ?????? - francescatosat7 : @Eurosport_IT @discoveryplusIT Per favore, Roberta Vinci non è all’altezza di fare la commentatrice. Sarà stata una… -

Fanpage.it

La giuria internazionale composta da Rok Biek , Nico Marzano eWurm ha assegnato il ... Anna Maria Pasetti e Lorenzoè andato al film " Anhell69 " di Theo Montoya . La motivazione: "......riconoscimento raggiungendo sul palco il sindaco Paolo Micheli e l'assessore alla Cultura... Giuseppe Porro (titolare della tintoria Porro), Luigi Bufano e Luciano(queste ultime sono ... Finale US Open, oggi Ruud-Alcaraz: orario e dove vedere in diretta TV la partita di tennis La giunta comunale è volata Oltralpe: a guidare la delegazione sono stati il sindaco di Castelvetro Quintavalla, il vice Fontana e l'assessore e presidente della Pro loco Rossi ...Una comunità in lutto che oggi si riunirà per dare l’ultimo saluto a Angiolino Rossi, 91 anni, per tutti“Scalabrino“, investito e ucciso la scorsa settimana in via Delle Colombaie a Pomarance da un fu ...