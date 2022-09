Venezia 2022: Sole di mezzanotte con Alessandro Borghi e la serie Netflix di Nicolas Winding Refn in chiusura (Di sabato 10 settembre 2022) La Mostra di Venezia 2022 si chiude con l'anteprima integrale della serie di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy,e col thriller Sole di mezzanotte con Alessandro Borghi e Peter Mullan. La maratona di Venezia 2022, dopo unidici lunghi giorni, si conclude col film di chiusura Fuori Concorso, The Hanging Sun - Sole di mezzanotte con Alessandro Borghi, e con l'attesa serie di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy. Tratto dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø, The Hanging Sun - ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022) La Mostra disi chiude con l'anteprima integrale delladi, Copenhagen Cowboy,e col thrillerdicone Peter Mullan. La maratona di, dopo unidici lunghi giorni, si conclude col film diFuori Concorso, The Hanging Sun -dicon, e con l'attesadi, Copenhagen Cowboy. Tratto dal romanzodidi Jo Nesbø, The Hanging Sun - ...

Avvenire_Nei : #Venezia79 Porto al cinema la scelta di Chiara, ispirata da Francesco - vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - nstsfmn : RT @testatralenuvol: Mostra del cinema di Venezia, 2022 ?? @Nicolas_Maupas - zazoomblog : Il red carpet di Venezia 79: i look migliori (e non) della penultima serata - #carpet #Venezia #migliori #della -