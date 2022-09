Una maglietta bianca per l’ultimo saluto a Giorgia: “Ora e per sempre dentro i nostri occhi” (Di sabato 10 settembre 2022) Castelli Calepio. L’hanno salutata per l’ultima volta in una giornata piena di sole, come dicono fosse lei. L’hanno omaggiata indossando una maglietta bianca, con impressa una scritta: “Ora e per sempre resterai dentro i miei occhi incancellabile”. Alle 17 di sabato 10 settembre i parenti, gli amici e i conoscenti di Giorgia Manenti hanno riempito il piazzale e la chiesa di Tagliuno per ricordare la 26enne, tragicamente scomparsa al rientro dalla pausa pranzo di giovedì a causa di un malore, annegando in una vasca d’acqua della Mega Srl, l’azienda del padre. “Noi oggi non ce la facciamo, siamo tutti un po’ spaesati. Ma vogliamo vivere come tu hai vissuto, col sorriso”, ha detto il parroco di Tagliuno Don Cristiano Pedrini. Una messa carica di sofferenza, la sua: lo testimonia la voce ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 settembre 2022) Castelli Calepio. L’hanno salutata per l’ultima volta in una giornata piena di sole, come dicono fosse lei. L’hanno omaggiata indossando una, con impressa una scritta: “Ora e perresteraii mieiincancellabile”. Alle 17 di sabato 10 settembre i parenti, gli amici e i conoscenti diManenti hanno riempito il piazzale e la chiesa di Tagliuno per ricordare la 26enne, tragicamente scomparsa al rientro dalla pausa pranzo di giovedì a causa di un malore, annegando in una vasca d’acqua della Mega Srl, l’azienda del padre. “Noi oggi non ce la facciamo, siamo tutti un po’ spaesati. Ma vogliamo vivere come tu hai vissuto, col sorriso”, ha detto il parroco di Tagliuno Don Cristiano Pedrini. Una messa carica di sofferenza, la sua: lo testimonia la voce ...

