Toscana, il consigliere Pd Iacopo Melio: “Sono stato ricoverato d’urgenza, ora inizia un percorso delicato. La vita è un soffio” (Di sabato 10 settembre 2022) “Potevo addormentarmi per sempre”. inizia così il post su Facebook del consigliere regionale Pd in Toscana Iacopo Melio, con il quale ha rivelato di essere stato “ricoverato d’urgenza” a fine agosto. “La mia situazione respiratoria era drasticamente peggiorata a causa della Co2 nel sangue arrivata a un livello incompatibile con la vita”, si legge, “al punto da dover essere risvegliato da un sonno che poteva essere irreversibile“. Il politico e attivista per i diritti ha parlato delle 48 ore in cui si è “ritrovato a prendere la decisione più difficile”: “In una sala operatoria”, ha scritto, “la mia vita è cambiata per sempre, qualcuno dice “in meglio” mentre io, guardando la tracheostomia riflessa nello schermo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Potevo addormentarmi per sempre”.così il post su Facebook delregionale Pd in, con il quale ha rivelato di essere” a fine agosto. “La mia situazione respiratoria era drasticamente peggiorata a causa della Co2 nel sangue arrivata a un livello incompatibile con la”, si legge, “al punto da dover essere risvegliato da un sonno che poteva essere irreversibile“. Il politico e attivista per i diritti ha parlato delle 48 ore in cui si è “ritrovato a prendere la decisione più difficile”: “In una sala operatoria”, ha scritto, “la miaè cambiata per sempre, qualcuno dice “in meglio” mentre io, guardando la tracheostomia riflessa nello schermo del ...

