Sono in aumento i furti di account Whatsapp | come difendersi

AGI - Occhio ai ladri di account Whatsapp. È l'ultimo alert lanciato dalla Polizia postale e delle comunicazioni, secondo cui "un numero sempre crescente di cittadini sta segnalando la ricezione sul proprio smartphone di messaggi del tipo 'Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?', apparentemente inoltrati da contatti presenti all'interno della propria rubrica". Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente e non consapevoli della violazione del profilo, rispondono al messaggio, senza esitazione, inoltrando il codice richiesto. Ma in questo modo "si consente ai cybercriminali di impadronirsi dell'account e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima, nonché di avere accesso ai contatti ...

