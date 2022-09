Secondo voi Carlo sarà un buon Re? (Di sabato 10 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, è preparato","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, non ha il giusto carisma","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, è preparato","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, non ha il giusto carisma","index":1}

Mov5Stelle : ?? | LIVE #DallaParteGiusta 'Voglio ringraziare i parlamentari che hanno concluso il proprio mandato, essendo il se… - borghi_claudio : Oggi a Castelfiorentino mi hanno chiesto quale fosse la relazione tra questione economica e no all'immigrazione?? M… - MarcoMoriniTW : Le iniziative a cui stiamo pensando per chi preordina #FaithInTheFuture in Italia secondo voi quali potrebbero esse… - manuele_a : La domanda è sbagliata. Quella corretta imho sarebbe: Secondo voi tutte le persone che hanno bisogno di lavorare p… - rosaiaccheo : RT @Mov5Stelle: ?? | LIVE #DallaParteGiusta 'Voglio ringraziare i parlamentari che hanno concluso il proprio mandato, essendo il secondo. V… -