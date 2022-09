Sampdoria, Djuricic: «Gol importante, ma sono scontento per il risultato» (Di sabato 10 settembre 2022) Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta dei blucerchiati contro il Milan: le dichiarazioni Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta con il Milan. Le sue dichiarazioni riportate da DAZN. PRESTAZIONE – «Divido le partite in due parti: sono contento di aver fatto gol, è molto importante per la mia fiducia. Ma non sono contento per la squadra, dobbiamo migliorare alcune situazioni come corner e contropiede. Abbiamo giocato con coraggio, siamo una buona squadra e siamo sulla strada giusta». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Filip, fantasista della, ha parlato dopo la sconfitta dei blucerchiati contro il Milan: le dichiarazioni Filip, fantasista della, ha parlato dopo la sconfitta con il Milan. Le sue dichiarazioni riportate da DAZN. PRESTAZIONE – «Divido le partite in due parti:contento di aver fatto gol, è moltoper la mia fiducia. Ma noncontento per la squadra, dobbiamo migliorare alcune situazioni come corner e contropiede. Abbiamo giocato con coraggio, siamo una buona squadra e siamo sulla strada giusta». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

