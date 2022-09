Pagelle Napoli Spezia | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di sabato 10 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Kvaratskhelia, Dragowski: HolmAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Primavera 1: Napoli-Roma 1-5, le pagelle del match: Primavera 1: N… - andrea_spadoni : RT @officialmaz: Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore campo, ris… - Pollone_ : RT @officialmaz: Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore campo, ris… - lucaisnardi : Quando il Napoli prende pisellate in faccia non le fa le pagelle, che pagliaccio -

I TELECRONISTI DI- SPEZIA TV E STREAMING - La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva ... Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con, highlights, video e tanto altro ...Spezia , leBrutta sconfitta casalinga del Napoli Primavera di Frustalupi. Gli azzurrini perdono 5 a 1 contro una Roma che domina fin dai primi minuti di gioco. Ecco ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Napoli Spezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Spezia, valido per la 6ª giornata ...